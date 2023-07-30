О себе

Переехала в Москву лет пять назад, но то чума, то другие события, в которых как-то не особо получилось найти подруг или друзей.

Мне 41, замужем, иногда ругаюсь матом, не пью, не курю, люблю гулять, занимаюсь спортом, есть домашние животные.