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Москва
Переехала в Москву лет пять назад, но то чума, то другие события, в которых как-то не особо получилось найти подруг или друзей.
Москва
Профиль пользователя Svetlana.i
О себе
Переехала в Москву лет пять назад, но то чума, то другие события, в которых как-то не особо получилось найти подруг или друзей.
Мне 41, замужем, иногда ругаюсь матом, не пью, не курю, люблю гулять, занимаюсь спортом, есть домашние животные.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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