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Москва
Профиль пользователя Svetlana.i

фото пользователя Svetlana.i

О себе

Переехала в Москву лет пять назад, но то чума, то другие события, в которых как-то не особо получилось найти подруг или друзей.
Мне 41, замужем, иногда ругаюсь матом, не пью, не курю, люблю гулять, занимаюсь спортом, есть домашние животные.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия🍷 Выпить в баре💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя jsullent

Москва → собрать компанию

Встреча креативных практиков. Дата на обсуждении.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Lena.Anima

Москва → прогуляться, перекусить

Компанию на прогуляться, поболтать, можно на выставку или в кафешку.

Откликнулось 7 участников

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