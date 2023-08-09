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Москва
Долгое время жила в другой стране, вернулась в Москву, хочется создать новый круг общения с интересными целеустремлёнными людьми, возможно создать что то вроде женского комьюнити с поддерживающей атмосферой, люблю общаться
Москва
Профиль пользователя Svetlana_L
О себе
Долгое время жила в другой стране, вернулась в Москву, хочется создать новый круг общения с интересными целеустремлёнными людьми, возможно создать что то вроде женского комьюнити с поддерживающей атмосферой, люблю общаться
Много путешествовала, интересуюсь психологией, развитием себя, модой.
Люблю посещать театр, кино, рестораны, нравятся люди с чувством юмора).
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🏢 Работа
Участие в других событиях
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