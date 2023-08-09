О себе

Долгое время жила в другой стране, вернулась в Москву, хочется создать новый круг общения с интересными целеустремлёнными людьми, возможно создать что то вроде женского комьюнити с поддерживающей атмосферой, люблю общаться

Много путешествовала, интересуюсь психологией, развитием себя, модой.

Люблю посещать театр, кино, рестораны, нравятся люди с чувством юмора).