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Москва
Профиль пользователя Svetlana_L

фото пользователя Svetlana_L

О себе

Долгое время жила в другой стране, вернулась в Москву, хочется создать новый круг общения с интересными целеустремлёнными людьми, возможно создать что то вроде женского комьюнити с поддерживающей атмосферой, люблю общаться
Много путешествовала, интересуюсь психологией, развитием себя, модой.
Люблю посещать театр, кино, рестораны, нравятся люди с чувством юмора).

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🏢 Работа

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 96 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → собрать компанию

Создаю женское community с оффлайн встречами!

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя mimibitta

Москва → прогуляться, перекусить

Испробуем приложение🤨

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя torya

Москва → собрать компанию

Неспортивная мафия

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

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