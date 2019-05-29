Москва
Профиль пользователя Svetlana_d

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О себе

Люблю:
открывать вкусные, новые рестораны, ходить на завтраки и бранчи.
Концерты живой музыки, театры, выставки
Фильмы и сериалы
Собираться компанией, играть в настолки
Короткие путешествия по России
Кататься на роликах, велосипедах, играть в воллейбол, теннис и бадментон
Пешие прогулки по Москве и другим городам
Узнавать новое, знакомиться

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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