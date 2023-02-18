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Москва
Профиль пользователя Svetlana28

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О себе

Люблю путешествовать, активно проводить время, спорт и все такое)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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