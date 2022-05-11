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Москва
Профиль пользователя SvetaK

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О себе

Сейчас вся в ПостПанке. На постоянке конечно же Рок наш, а также иностранный. Могу и дискотеку 80-90 послушать на равне с тяжелым роком/трансом.
Люблю гулять на природе, а также по старинным местам, узнавать историю этого места. Люблю искать чего нибудь, расследовать, выяснять)

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🎲 Настольные игры
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