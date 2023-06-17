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Москва
Профиль пользователя SvetaEco

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О себе

Меня зовут Света, мне 34 года, я живу в МО. Люблю путешествовать, смотреть на горы могу бесконечно, люблю вкусно поесть, общительная).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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