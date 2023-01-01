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Москва
Москва
Профиль пользователя Sveta1997
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Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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