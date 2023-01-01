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Москва
Профиль пользователя Sveta1997

фото пользователя Sveta1997

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу родственную красно-белую душу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 68 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя romanovva

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу/подруг

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Ekatmeow

Москва → пообщаться

Я интроверт, хотелось бы найти подругу

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя anastasia_miro

Москва → прогуляться, перекусить

женский завтрак 18.11 в 13:00 (вход свободный)

Откликнулись 2 участника

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