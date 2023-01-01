Москва

Профиль пользователя Sveta1234

О себе Ищу друзей, общение, интересные мероприятия. Люблю настолько, рестораны, кальяны, прогулки пока не холодно, разговоры на разные темы

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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