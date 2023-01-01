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Москва
Профиль пользователя Sveta1234

фото пользователя Sveta1234

О себе

Ищу друзей, общение, интересные мероприятия. Люблю настолько, рестораны, кальяны, прогулки пока не холодно, разговоры на разные темы

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры
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