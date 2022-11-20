Катаюсь на электросамокате, (велик на даче) ,зимой на коньках , гуляю в парках, по Москве, на выставках, начала заниматься массажем, увлекаюсь психологией, йогой, люблю общение и ночные клубы.

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

Москва → прогуляться, перекусить Погулять по центру, или покататься на самокатах

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