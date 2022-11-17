Знаю и практикую французский язык, жила во Франции 7 лет, люблю слушать музыку, спорт , вкусно поесть 😄 покурить кальян и пообщаться на различные темы. Люблю позитивных людей, умных и с юмором.

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📺 Политика ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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