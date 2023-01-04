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Москва
Профиль пользователя s.v.e.t.a

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О себе

С 5 лет занималась танцами, потом забросила, но сейчас планирую больше этим заниматься, поэтому если ты этим интересуешься - пиши) Окончила университет, работаю педагогом английского онлайн, также хочу начать блог. Хочу найти близкого по духу человека, с которым можно поговорить о чем-угодно в любой момент)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
найти подруг для душевного общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katusha.aaa
Москва → Другое
Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться
маленькое фото пользователя Karina.sk
Москва → Другое
ищу подруженек 🩷🩷
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