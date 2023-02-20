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Москва
Москва
Профиль пользователя Svet2017
О себе
Люблю чувство юмора, узнавать интерестные занятия, обсуждать фильмы, спектакли
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры
Участие в других событиях
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