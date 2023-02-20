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Москва
Профиль пользователя Svet2017

фото пользователя Svet2017

О себе

Люблю чувство юмора, узнавать интерестные занятия, обсуждать фильмы, спектакли

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 358 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 146 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Vasia

Симферополь → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя 1357

Симферополь → прогуляться, перекусить

Хорошо провести время, выпить коньяк

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Komsom0lka

Симферополь → прогуляться, перекусить

Настолки Феодосия-Щебетовка

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя elinakki

Симферополь → прогуляться, перекусить

Погулять по Симферополю. Я тут недавно и ненадолго

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Absonderlihc

Симферополь → прогуляться, перекусить

О том,о сем поговорить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Zakir_2303

Симферополь → другое

Хочу развлекаться

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Lechiy

Симферополь → собрать компанию

Собрать компанию

Откликнулся 1 участник

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