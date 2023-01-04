Москва
Профиль пользователя Sveety

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О себе

Девчули-красотули, ( молодые люди тоже 😸) для прогулок, посиделок в барах/кафе, выставки/музеи, театры и просто весёлого душевного времяпрепровождения, найдитесь))
От 26 плиз🙏🏻
Мне 28

P.S. Не фанат 🍷🥂, пью редко
Если любишь дэнсить, ты оооочень welcome 🫶🏻

Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

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