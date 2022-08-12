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Москва
Профиль пользователя Suzumeko

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О себе

Михаил
Сейчас в Москве
Родом из Астрахани
Мне 25,смотрю аниме, игры.
Очень Тактильный человек, заботливый и нежный
Умею готовить
Рост 162

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 📺 Политика 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Хочу общения,и в поиске серьезных отношений

Участие в других событиях

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Москва → Другое
Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22
маленькое фото пользователя AliceGirla
Москва → Другое
Пообниматься с мужчиной
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Москва → Другое
Пообщаться, поиграть в настольные игры
маленькое фото пользователя Maryidontknow
Саратов → Другое
Хочу общаться?!! Где моя родственная душа??!
маленькое фото пользователя Lady_Black_Rose
Москва → Другое
Хочу сходить с приятным мужчиной в какое-нибудь интересное место.
маленькое фото пользователя Viera
Москва → Другое
Сходить на NILETTO
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