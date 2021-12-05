Москва
Профиль пользователя Suvkurst
О себе
Экстравертивен, люблю новые знакомства, отношений не ищу)
Профессиональный коуч, в прошлом менеджер RnD в напитках.
С упоением рассказываю про вкус и его восприятие, здоровье и лайфхаки с ним связанные, книги и мангу.
Бросил пить, курить. Не хожу в спортзал лет 5, занимаюсь дома и на улице, не переношу бег (да и нельзя), но люблю колеса).
С музыкой все сложнее - слушаю от русского рэпа до металкора с неоклассикой.
Практикую майндфулнесс, хожу к кпт терапевту, стараюсь не душнить по всем этим поводам 😁
Профиль обновлён 31 июля 2023 г.
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