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Москва
Профиль пользователя SuperSadCat

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О себе

"Из мудрых книг черпая знания,
Трудом усердным постигая сущее,
Я стены раздвигал сознания,
А оказалось, что они несущие..."

Привет, братья и сёстры по планете. Перед вами запутавшийся в себе и в жизни homo sapiens, вынужденный нести бремя одиночества. Настоящая, искренняя, крепкая дружба — вот что я ценю больше всего на свете. Вероятно, я могла бы стать хорошим другом для кого-то, но по иронии судьбы, у меня нет никого кроме парочки интернет-друзей, живущих слишком далеко от меня, чтобы полностью погасить мою боль от отсутствия живого общения и надёжных взаимоотношений. Вот почему я здесь. На пресловутом сайте знакомств. Куда ещё мне оставалось идти? Будто у меня был выбор... (P.S. Я не депрессивный нытик, если что)

Говоря об интересах, мне нравятся саморазвитие, чтение, видеоигры, изучение английского, природа, котики, путешествия, экстремальные виды спорта и уют во всех его проявлениях. Из музыки люблю электро свинг, рок и найткоры. По темпераменту флегматик.

Чего я жду от этого приложения? Well... Ламповое общение это здорово, а если оно ещё и приведёт к верной и долгой дружбе — это было бы идеально. Мне без разницы ваш пол, самоидентификация, национальность, количество частей тела и тому подобное. Ваша душа — вот что по-настоящему важно😌

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу соулмейтов, но можно и просто пообщаться/выговориться

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Москва → пообщаться

Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Откликнулось 17 участников

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Москва → другое

Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

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Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулось 13 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Найдись подруга дорогая! Чайник горячий, печенье свежее.

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Найти душевных, хороших подруг/у💓

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Искать людей говорить по русски. Изучаю его

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