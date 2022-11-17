Москва
Профиль пользователя SuperSadCat
О себе
"Из мудрых книг черпая знания,
Трудом усердным постигая сущее,
Я стены раздвигал сознания,
А оказалось, что они несущие..."
Привет, братья и сёстры по планете. Перед вами запутавшийся в себе и в жизни homo sapiens, вынужденный нести бремя одиночества. Настоящая, искренняя, крепкая дружба — вот что я ценю больше всего на свете. Вероятно, я могла бы стать хорошим другом для кого-то, но по иронии судьбы, у меня нет никого кроме парочки интернет-друзей, живущих слишком далеко от меня, чтобы полностью погасить мою боль от отсутствия живого общения и надёжных взаимоотношений. Вот почему я здесь. На пресловутом сайте знакомств. Куда ещё мне оставалось идти? Будто у меня был выбор... (P.S. Я не депрессивный нытик, если что)
Говоря об интересах, мне нравятся саморазвитие, чтение, видеоигры, изучение английского, природа, котики, путешествия, экстремальные виды спорта и уют во всех его проявлениях. Из музыки люблю электро свинг, рок и найткоры. По темпераменту флегматик.
Чего я жду от этого приложения? Well... Ламповое общение это здорово, а если оно ещё и приведёт к верной и долгой дружбе — это было бы идеально. Мне без разницы ваш пол, самоидентификация, национальность, количество частей тела и тому подобное. Ваша душа — вот что по-настоящему важно😌
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