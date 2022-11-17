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Москва
Профиль пользователя Sunygirl

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулось 79 участников

маленькое фото пользователя Mary.Firsova

Москва → прогуляться, перекусить

создать женское комьюнити!

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Viktoria_v

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Marga

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня погулять, сходить в ресторанчик, вкусно покушать и пообщаться)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя DianaKi

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь девочками💅🌸

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя qqwq699

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю на нашу тусовку в это воскресенье

Откликнулись 3 участника

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