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Москва
Привет!
Москва
Профиль пользователя Sunshine057
О себе
Привет!
Люблю прогулки в парках, читаю фантастику и иногда детективы, меломан.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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