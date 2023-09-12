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Москва
Профиль пользователя Sunshine057

фото пользователя Sunshine057

О себе

Привет!

Люблю прогулки в парках, читаю фантастику и иногда детективы, меломан.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пока нахожусь на вахте, хочется общения.

Участие в других событиях

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Хочу пообсуждать отношения М+Ж

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Кто знает достойную замену тиндера?

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