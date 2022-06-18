Москва
Профиль пользователя SunLynx
О себе
Люблю прогулки по лесу, по ночному городу, попить пива с друзьями, компьютерные игры, фильмы ужасов, тяжёлую музыку, страйкбол, вселенную S.T.A.L.K.E.R.
Профиль обновлён 24 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Москва → активный отдых
Пострелять из арбалета
Москва → прогуляться, перекусить
Хочу прогуляться по Алешкинскому лесопарку(м. Планерная)
Москва → активный отдых
Пострелять из арбалета
Москва → пообщаться
Есть кто то, кто одинок даже среди семьи?
Москва → активный отдых
Пострелять из арбалета
Москва → пообщаться
Нужна помощница на склад.
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Макеевка → Другое
просто поговорить о чем угодно
Саранск → Другое
Обсудим вообще всё?)
Москва → Другое
Найти родственную душу
Санкт-Петербург → Другое
Излить душу
Москва → Другое
Поговорить обо всем
Москва → Другое
Скучно, очень грустно, очень много проблем
Воронеж → Другое
Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.
Ижевск → Другое
Просто поболтать о выборе
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