Люблю прогулки по лесу, по ночному городу, попить пива с друзьями, компьютерные игры, фильмы ужасов, тяжёлую музыку, страйкбол, вселенную S.T.A.L.K.E.R.

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

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Москва → пообщаться Есть кто то, кто одинок даже среди семьи?

Ижевск → Другое Просто поболтать о выборе

Воронеж → Другое Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

Москва → Другое Скучно, очень грустно, очень много проблем

Макеевка → Другое просто поговорить о чем угодно

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.