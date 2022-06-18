Москва
Профиль пользователя SunLynx

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О себе

Люблю прогулки по лесу, по ночному городу, попить пива с друзьями, компьютерные игры, фильмы ужасов, тяжёлую музыку, страйкбол, вселенную S.T.A.L.K.E.R.

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → активный отдых

Пострелять из арбалета

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по Алешкинскому лесопарку(м. Планерная)

Москва → активный отдых

Пострелять из арбалета

Москва → пообщаться

Есть кто то, кто одинок даже среди семьи?

Москва → активный отдых

Пострелять из арбалета

Москва → пообщаться

Нужна помощница на склад.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя Alana
Макеевка → Другое

просто поговорить о чем угодно

маленькое фото пользователя Morena_me
Саранск → Другое

Обсудим вообще всё?)

Москва → Другое

Найти родственную душу

маленькое фото пользователя Lina23
Санкт-Петербург → Другое

Излить душу

маленькое фото пользователя Elberett11
Москва → Другое

Поговорить обо всем

маленькое фото пользователя Nastya31
Москва → Другое

Скучно, очень грустно, очень много проблем

маленькое фото пользователя Veta7
Воронеж → Другое

Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

маленькое фото пользователя Strogg
Ижевск → Другое

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