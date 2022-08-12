Москва
Профиль пользователя Sunlight11
О себе
Увлечения: Книги, йога, велопрогулки, фото
Отдых: Природа(пикник, прогулки), уютные кофейни, мастер-классы, выставки.
✔️Ценю в людях: Доброту, сочувствие, юмор.
❌Не приемлю:Ложь, пустословие, высокомерие.
Хочу начать изучать английский язык, не хватает мотивации, может и напарника)
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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