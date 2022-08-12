Москва
Профиль пользователя Sunlight11

фото пользователя Sunlight11

О себе

Увлечения: Книги, йога, велопрогулки, фото

Отдых: Природа(пикник, прогулки), уютные кофейни, мастер-классы, выставки.

✔️Ценю в людях: Доброту, сочувствие, юмор.

❌Не приемлю:Ложь, пустословие, высокомерие.

Хочу начать изучать английский язык, не хватает мотивации, может и напарника)

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересного человека для общения, прогулок.

Москва → прогуляться, перекусить

Адекватное и интересное общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck
Москва → Другое

Знакомство для дружбы или отношений

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