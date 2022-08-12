Увлечения: Книги, йога, велопрогулки, фото Отдых: Природа(пикник, прогулки), уютные кофейни, мастер-классы, выставки. ✔️Ценю в людях: Доброту, сочувствие, юмор. ❌Не приемлю:Ложь, пустословие, высокомерие. Хочу начать изучать английский язык, не хватает мотивации, может и напарника)

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться

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