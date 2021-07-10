Москва

Профиль пользователя Sunches

О себе Я недавно приехал. В Москве работаю. Хотел бы познакомиться, завести друзей. Начинаю новую жизнь в новом месте. Хотел бы посетить новые места и получить новые эмоции. Интересует здоровое общение, спортивные мероприятия, настолки.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва