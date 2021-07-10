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Москва
Профиль пользователя Sunches

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О себе

Я недавно приехал. В Москве работаю. Хотел бы познакомиться, завести друзей. Начинаю новую жизнь в новом месте. Хотел бы посетить новые места и получить новые эмоции. Интересует здоровое общение, спортивные мероприятия, настолки.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика📚 Книги☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто в Дзержинске может показать город или вообще что есть рядом?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки и изучение парков Москвы

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Irbes

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть на веранде пока тепло)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Anna89

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь

Откликнулось 11 участников

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