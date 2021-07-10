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Москва
Москва
Профиль пользователя Sunches
О себе
Я недавно приехал. В Москве работаю. Хотел бы познакомиться, завести друзей. Начинаю новую жизнь в новом месте. Хотел бы посетить новые места и получить новые эмоции. Интересует здоровое общение, спортивные мероприятия, настолки.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика📚 Книги☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать
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