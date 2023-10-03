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Москва
Профиль пользователя Sun_inside

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О себе

Стараюсь по-разному проводить время - от театров-концертов-выставок до прогулки с собакой и коктейль-пати с настолками. Стремлюсь к здоровому образу жизни, что бы это ни значило. Бьютиголик. Смотрю сериалы и собираю подборочки мемов. Обожаю прогресс и интересуюсь новыми технологиями, которые улучшают качество жизни. Не хватает мотивации на поддержание разговорного английского на уровне B1, поэтому решила учить португальский. Люблю про моду, стиль, шопинг и шмоточки. Читаю про поведенческую психологию собак и воспитываю псыночку Барни - французского бульдога

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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