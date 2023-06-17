Был в сети вчера

Пообещаться, потом можно будет и погулять)

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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