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Москва
Профиль пользователя Sun4es23

фото пользователя Sun4es23

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🎭 Театр🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообещаться, потом можно будет и погулять)

Москва → прогуляться, перекусить

Вечер я/вы/мы и крутые места Москвы

маленькое фото пользователя Dianak
Откликнулся 1 участник

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в клуб/бар компанией

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

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Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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