О себе

Меня зовут Тимур, мне 30 лет, живу в Черногории в Тивате.

Ищу новые знакомства, хороших друзей, возможно отношения, как сложиться.

Имею физические ограничения в виду того что нога сломана после аварии, почти всё время сижу дома. Изредка могу выбираться на инвалидном кресле в город