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Москва
Меня зовут Тимур, мне 30 лет, живу в Черногории в Тивате.
Москва
Профиль пользователя Sultangaraev
О себе
Меня зовут Тимур, мне 30 лет, живу в Черногории в Тивате.
Ищу новые знакомства, хороших друзей, возможно отношения, как сложиться.
Имею физические ограничения в виду того что нога сломана после аварии, почти всё время сижу дома. Изредка могу выбираться на инвалидном кресле в город
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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