⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Sultangaraev

фото пользователя Sultangaraev

О себе

Меня зовут Тимур, мне 30 лет, живу в Черногории в Тивате.
Ищу новые знакомства, хороших друзей, возможно отношения, как сложиться.
Имею физические ограничения в виду того что нога сломана после аварии, почти всё время сижу дома. Изредка могу выбираться на инвалидном кресле в город

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Aliceee
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Zlataaa
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Valery
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам