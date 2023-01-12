Очень люблю музыку, качественный рэпчик, клубную музыку но не против иногда послушать не принципиально какое то направление а именно то что сейчас душе угодно (вплоть до попсы) Все зависит от настроения, компании и обстановке! Также и время препровождения всё зависит от обстоятельств людей которые находятся рядом… в общем я из тех кто как говорится «за любой кипишь кроме голодовки» ))) Люблю интересные места, прогулки на природе и еще вкусно кушать и готовить на углях и костре))

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

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