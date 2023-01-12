Москва
Профиль пользователя Suetolog
О себе
Очень люблю музыку, качественный рэпчик, клубную музыку но не против иногда послушать не принципиально какое то направление а именно то что сейчас душе угодно (вплоть до попсы) Все зависит от настроения, компании и обстановке! Также и время препровождения всё зависит от обстоятельств людей которые находятся рядом… в общем я из тех кто как говорится «за любой кипишь кроме голодовки» ))) Люблю интересные места, прогулки на природе и еще вкусно кушать и готовить на углях и костре))
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
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