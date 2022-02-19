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Москва
Профиль пользователя Suetaolga

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О себе

Общительная, легкая на подъём.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

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