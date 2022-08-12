О себе

Привет! Я Катя, мне почти 34 года, я социофобушек, люблю сидеть дома, слушать аудиокниги, играть в игры, ходить в зал. Ищу компанию для прогулок и поседелок в кафе. Люблю уютные "девичники" с винишком❤️

Обожаю животных, особенно собак, на котиков аллергия 🥲

Не замужем, без детей. Живу в Чертаново.