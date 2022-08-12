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Москва
Профиль пользователя Subby

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О себе

Привет! Я Катя, мне почти 34 года, я социофобушек, люблю сидеть дома, слушать аудиокниги, играть в игры, ходить в зал. Ищу компанию для прогулок и поседелок в кафе. Люблю уютные "девичники" с винишком❤️
Обожаю животных, особенно собак, на котиков аллергия 🥲
Не замужем, без детей. Живу в Чертаново.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

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маленькое фото пользователя Anna89
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маленькое фото пользователя Julia2207
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Откликнулось 26 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 119 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Ekaterina_s

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Didi3011

Москва → собрать компанию

Ищу подруг/друзей для душевного общения и совместного времяпровождения

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Nastya13

Москва → пообщаться

Початиться, познакомиться 🤗

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Lina_alina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу - сходить куда нибудь пообщаться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Katyakuznetsova

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Eventyr

Москва → прогуляться, перекусить

Позавтракать в выходные в центре

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Miss007

Москва → прогуляться, перекусить

👋 Ищу компаньонов ,друзей,partners in crime для прогулок по Москве

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Invesh

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, потанцевать, в театр, выставку

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Malwina

Москва → собрать компанию

Ищу друзей любящих животных кто готов вы выходные срываться в питомник

Откликнулся 1 участник

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