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Москва
Привет! Я Катя, мне почти 34 года, я социофобушек, люблю сидеть дома, слушать аудиокниги, играть в игры, ходить в зал. Ищу компанию для прогулок и поседелок в кафе. Люблю уютные "девичники" с винишком❤️
Москва
Профиль пользователя Subby
О себе
Привет! Я Катя, мне почти 34 года, я социофобушек, люблю сидеть дома, слушать аудиокниги, играть в игры, ходить в зал. Ищу компанию для прогулок и поседелок в кафе. Люблю уютные "девичники" с винишком❤️
Обожаю животных, особенно собак, на котиков аллергия 🥲
Не замужем, без детей. Живу в Чертаново.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт
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