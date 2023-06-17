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Москва
Привет! Хочу найти людей близких по духу, интересам, со схожим чувством юмора, с кем можно будет поболтать, погулять, потусить в клубе или сходить на квест, а может и покреативить в других направлениях)
Москва
Профиль пользователя Styusha
О себе
Привет! Хочу найти людей близких по духу, интересам, со схожим чувством юмора, с кем можно будет поболтать, погулять, потусить в клубе или сходить на квест, а может и покреативить в других направлениях)
Не ищу отношений, только друзей)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре
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