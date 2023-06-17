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Москва
Профиль пользователя Styusha

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О себе

Привет! Хочу найти людей близких по духу, интересам, со схожим чувством юмора, с кем можно будет поболтать, погулять, потусить в клубе или сходить на квест, а может и покреативить в других направлениях)

Не ищу отношений, только друзей)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для веселого отдыха в клубе

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя nadiakirilova

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на страшный квест без актёров

Откликнулись 4 участника

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