О себе

Привет🌸 Меня зовут Ирина. Мне 43 Интересуюсь диетологией более 15 лет, ( просто для себя ) бывает консультирую по питанию всех кому интересно.

была в браке 15 лет.



Увлекаюсь ароматерапией, моя страсть фуд-фотографии. Снимала рецепты для пару кафе. Была волонтером на фуд-фестивалях. Со спортом не особо дружу 😊

Недавно начала заниматься нейрографикой. А ещё пытаюсь встроить в своё сознание - быть честной с самой собой, это дает больше свободы и легкости.



5 лет жила и работала на юге России (Сочи, Геленджик, Ялта) сейчас живу в Митино.



Хочется найти окружение погулять по району, обменяться самыми теплыми событиями и опытом в жизни.

Всегда рада и открыта людям и миру❤️