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Москва
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О себе

Привет🌸 Меня зовут Ирина. Мне 43 Интересуюсь диетологией более 15 лет, ( просто для себя ) бывает консультирую по питанию всех кому интересно.
была в браке 15 лет.

Увлекаюсь ароматерапией, моя страсть фуд-фотографии. Снимала рецепты для пару кафе. Была волонтером на фуд-фестивалях. Со спортом не особо дружу 😊
Недавно начала заниматься нейрографикой. А ещё пытаюсь встроить в своё сознание - быть честной с самой собой, это дает больше свободы и легкости.

5 лет жила и работала на юге России (Сочи, Геленджик, Ялта) сейчас живу в Митино.

Хочется найти окружение погулять по району, обменяться самыми теплыми событиями и опытом в жизни.
Всегда рада и открыта людям и миру❤️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Только зарегистрировалась🤗новое для меня пространство

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулся 191 участник

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

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Москва → пообщаться

Одинокие одиночества

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Общение между людьми строго 40+ (дружеская волна!...хотя, как повезёт)

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