Москва
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О себе
Привет🌸 Меня зовут Ирина. Мне 43 Интересуюсь диетологией более 15 лет, ( просто для себя ) бывает консультирую по питанию всех кому интересно.
была в браке 15 лет.
Увлекаюсь ароматерапией, моя страсть фуд-фотографии. Снимала рецепты для пару кафе. Была волонтером на фуд-фестивалях. Со спортом не особо дружу 😊
Недавно начала заниматься нейрографикой. А ещё пытаюсь встроить в своё сознание - быть честной с самой собой, это дает больше свободы и легкости.
5 лет жила и работала на юге России (Сочи, Геленджик, Ялта) сейчас живу в Митино.
Хочется найти окружение погулять по району, обменяться самыми теплыми событиями и опытом в жизни.
Всегда рада и открыта людям и миру❤️
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