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Москва
Переехала год назад)
Москва
Профиль пользователя Study_naya
О себе
Переехала год назад)
Я открытый, разносторонний человек, готова поддержать и поговорить на самые разные темы. Главное, чтобы в дружбе было уважение и поддержка :) Рассматриваю общение на долгую дистанцию) 😺
Была в сети на прошлой неделе
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🐈 Домашние животные
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