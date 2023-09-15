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Москва
Профиль пользователя Study_naya

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О себе

Переехала год назад)
Я открытый, разносторонний человек, готова поддержать и поговорить на самые разные темы. Главное, чтобы в дружбе было уважение и поддержка :) Рассматриваю общение на долгую дистанцию) 😺

Была в сети на прошлой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → другое

Ищу подруг в Москве)

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маленькое фото пользователя kattyokssn
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя Anastasia345
Откликнулось 10 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 139 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 98 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 89 участников

маленькое фото пользователя Toria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу🙃

Откликнулись 73 участника

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → собрать компанию

Создаю женское community с оффлайн встречами!

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Ekataterina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек в Москве

Откликнулось 20 участников

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Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

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Найти подругу или подруг, вместе получать новые впечатления

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