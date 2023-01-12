Обучаюсь 3D моделированию. Обожаю животных (дома два кота, собака и попугай). Люблю спокойствие и тишину. Не люблю торопиться😌 Обожаю татуировки, в наличии имеются в достаточном количестве (но нужно больше!)

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚶‍♀️ Прогуляться

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль

Москва → Другое Куплинов проходит длс Атомика (ура!) Вам как??

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