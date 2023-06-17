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Москва
Профиль пользователя Strek_123

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О себе

Цель найти больше друзей с разными интересами, у которых есть желание иногда выходить из дома, посещать места в городе и общаться на супер разные темы в основном вживую, без давления и настойчивости. Ценю умение говорить красиво и складно, и даже ШУТИТЬ.

После окончания ВУЗа на дистанционной работе стало сложнее находить новые знакомства, но я всегда любила такие приложения. Перестала посещать ночные клубы, наверное, старею. Появился не общительный, но очень любящий мужчина🙈

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🐈 Домашние животные📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💨 Кальян🏢 Работа☣️ Токсичность

События пользователя

Саранск → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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