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Москва
Цель найти больше друзей с разными интересами, у которых есть желание иногда выходить из дома, посещать места в городе и общаться на супер разные темы в основном вживую, без давления и настойчивости. Ценю умение говорить красиво и складно, и даже ШУТИТЬ.
Москва
Профиль пользователя Strek_123
О себе
Цель найти больше друзей с разными интересами, у которых есть желание иногда выходить из дома, посещать места в городе и общаться на супер разные темы в основном вживую, без давления и настойчивости. Ценю умение говорить красиво и складно, и даже ШУТИТЬ.
После окончания ВУЗа на дистанционной работе стало сложнее находить новые знакомства, но я всегда любила такие приложения. Перестала посещать ночные клубы, наверное, старею. Появился не общительный, но очень любящий мужчина🙈
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🐈 Домашние животные📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового
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