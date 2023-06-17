О себе

Цель найти больше друзей с разными интересами, у которых есть желание иногда выходить из дома, посещать места в городе и общаться на супер разные темы в основном вживую, без давления и настойчивости. Ценю умение говорить красиво и складно, и даже ШУТИТЬ.



После окончания ВУЗа на дистанционной работе стало сложнее находить новые знакомства, но я всегда любила такие приложения. Перестала посещать ночные клубы, наверное, старею. Появился не общительный, но очень любящий мужчина🙈