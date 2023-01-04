Москва
Профиль пользователя Straight
О себе
Привет, я Ксюша)
Увлекаюсь психологией, люблю танцы, занимаюсь архитектурой бровей)
Ищу подруг, буду рада новым знакомствам)
Хочу начать с общаться с открытыми людьми, которым тоже интересно будет общение, а не только мне)
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Найти новых друзей
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Найти подругу для совместных походов куда угодно
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прогуляться
Погулять сегодня на вднх, могу сфоткать тебя. Желательно девушки:)
Сходить в интересное место
Погулять в парке
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