Москва
Профиль пользователя Straight

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О себе

Привет, я Ксюша)
Увлекаюсь психологией, люблю танцы, занимаюсь архитектурой бровей)
Ищу подруг, буду рада новым знакомствам)
Хочу начать с общаться с открытыми людьми, которым тоже интересно будет общение, а не только мне)

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг)

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