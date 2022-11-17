О себе

На данный момент заканчиваю учебу и попутно работаю. Нравится пробовать новое (пойду на каток, даже не умея кататься). Есть домашние животные. Хожу в бассейн. Могу составить тебе компанию в почти любое место. Смотрю аниме, дорамы и прочие сериалы. Из музыки слушаю почти всея чаще рок, классику и к-поп. 23 года