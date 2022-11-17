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Москва
Москва
Профиль пользователя Sternchen
О себе
На данный момент заканчиваю учебу и попутно работаю. Нравится пробовать новое (пойду на каток, даже не умея кататься). Есть домашние животные. Хожу в бассейн. Могу составить тебе компанию в почти любое место. Смотрю аниме, дорамы и прочие сериалы. Из музыки слушаю почти всея чаще рок, классику и к-поп. 23 года
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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