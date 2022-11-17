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Москва
Профиль пользователя Sternchen

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О себе

На данный момент заканчиваю учебу и попутно работаю. Нравится пробовать новое (пойду на каток, даже не умея кататься). Есть домашние животные. Хожу в бассейн. Могу составить тебе компанию в почти любое место. Смотрю аниме, дорамы и прочие сериалы. Из музыки слушаю почти всея чаще рок, классику и к-поп. 23 года

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 196 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

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Найти подругу/подруг

Откликнулось 60 участников

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Научиться танцевать

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Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

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Друзей для встреч по выходным

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Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

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маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Max_S

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять, покушать, сходить в кино, в кальянную, покататься)

Откликнулось 12 участников

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Не против познакомиться с кем либо (не старше 30 лет)

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Сходить в спа на следующей неделе 🩷

Откликнулись 3 участника

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