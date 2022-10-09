Москва
Профиль пользователя Stepan

фото пользователя Stepan

О себе

Играю в волейбол. Хотелось бы сыграть с кем-то в настолки. В целом ищу друзей)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Резкое желание погулять

Москва → собрать компанию

Ищу друзей/компанию

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять (9.10.22)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя Ola_Ola
Москва → Другое

Ищу друзей/подруг

маленькое фото пользователя love_sea
Москва → Другое

Погулять, круто провести время

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя illuhaste
Москва → Другое

Поиграть в настолки в компании

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки - мафия, бункер, сопротивление

маленькое фото пользователя Pasha
Москва → Другое

Прогулка с пивасиком и винасиком по мск.

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