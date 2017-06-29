Привет! Мне очень нравится творчество и рукоделие, я леплю, пою, играю, пишу, рисую, учусь на аниматора. Люблю необычно одеваться и ярко выглядеть, хоть чаще всего и сижу дома. В последнее время поняла, что нужно больше времени проводить на улице, особенно в такую погоду, но я не умею проводить время вне дома одна. Хочу найти весёлых людей, с которыми будет не скучно просто гулять и болтать о чем нибудь, а может даже творить всякую дичь)

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

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