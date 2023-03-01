Москва
Профиль пользователя stef

фото пользователя stef

О себе

напиши мне в тг :proxldr

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

надеюсь круто погулем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valeria0
Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

маленькое фото пользователя Ezza
Москва → Другое

Пообщаться)

маленькое фото пользователя min_yeonsoo
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Lika16
Москва → Другое

ищу друга, подругу

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя Niki_k
Москва → Другое

Поговорить, выслушать

маленькое фото пользователя Ruslan.SH
Москва → Другое

Прогулка,знакомство,кофейня

маленькое фото пользователя Pa_vel
Москва → Другое

Прогулка со мной

маленькое фото пользователя AlexKraft
Москва → Другое

Обмен опытом в маркетинге и крипте

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.