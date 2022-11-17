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Москва
Профиль пользователя Stasya11

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О себе

Привет!
Большую часть моей жизни занимает работа + тренировки.
Поэтому круг общения очень ограничен) Хочется найти новых друзей)
Люблю прогулки с приятной, непринуждённой беседой, книги по криминалистике, кофе, снег, бокс, караоке, рептилий) Всегда готова учиться и открывать новое)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес
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