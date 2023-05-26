Москва
Профиль пользователя StasiaShefv
О себе
Люблю вкусный кофе, прогулки в парках, никогда не откажусь от катания на роликах или электросамокате) всегда «за» креатив)😁
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Москва → Другое
Погулять вместе в парке
Москва → Другое
Ищу подружку в клуб
Москва → Другое
Попить кофе в классном месте, поболтать 💗
Москва → Другое
Хочу сделать классные фотографии!Есть у кого-то ещё такое желание?
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