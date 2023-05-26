Москва
Профиль пользователя StasiaShefv

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О себе

Люблю вкусный кофе, прогулки в парках, никогда не откажусь от катания на роликах или электросамокате) всегда «за» креатив)😁

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Участие в других событиях

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Женское комьюнити

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Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

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Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Погулять вместе в парке

маленькое фото пользователя Nastyushkin
Москва → Другое

Ищу подружку в клуб

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Попить кофе в классном месте, поболтать 💗

маленькое фото пользователя veronsor
Москва → Другое

Хочу сделать классные фотографии!Есть у кого-то ещё такое желание?

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