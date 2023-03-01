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Москва
Профиль пользователя starlordmatthew

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О себе

Активно ищу друзей 16-20 лет. Люблю гулять, ходить на выставки, но могу попробовать и другие виды развлечений. Буду рад каждому!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры
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