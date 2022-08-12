Москва
Профиль пользователя Stark

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О себе

Играю в настольные игры - самые разные от простых вроде Коднеймс, Имаджинариум, до сложных - Немезида, Покорение Марса.

Хожу на книжный клуб. Последние топ книги для меня: Тревожные люди, Задача трёх тел, День Триффидов.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Обсудить на книжном клубе книгу "Убить пересмешника"

Москва → прогуляться, перекусить

👣 Прогуляться по ночной Москве в большой, весёлой компании!

Участие в других событиях

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Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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За душевное и открытое общение 😊

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Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

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Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

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Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

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Хочу в парк на творческий пикничек✨

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