Москва
Профиль пользователя Stark
О себе
Играю в настольные игры - самые разные от простых вроде Коднеймс, Имаджинариум, до сложных - Немезида, Покорение Марса.
Хожу на книжный клуб. Последние топ книги для меня: Тревожные люди, Задача трёх тел, День Триффидов.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
За любой движ.
Составлю любую компанию
За душевное и открытое общение 😊
рада новым знакомствам💘
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Найти красивые места 😇
Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе
Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌
Хочу в парк на творческий пикничек✨
У меня выходные, какие у кого планы?
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Найти друзей, для совместных мероприятий.
Временно не работаю
Ищу компанию на выходные
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