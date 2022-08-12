Играю в настольные игры - самые разные от простых вроде Коднеймс, Имаджинариум, до сложных - Немезида, Покорение Марса. Хожу на книжный клуб. Последние топ книги для меня: Тревожные люди, Задача трёх тел, День Триффидов.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🚶‍♀️ Прогуляться

📺 Политика ✝️ Религия

Москва → Другое Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

Москва → Другое У меня выходные, какие у кого планы?

Москва → Другое Хочу в парк на творческий пикничек✨

Москва → Другое Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

Москва → Другое Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.