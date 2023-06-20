Москва
Профиль пользователя Star26

фото пользователя Star26

О себе

Люблю получать яркие эмоции
От людей, от движухи, это сюрпризов, от жизни.
Люблю энергичных людей, движуху, люблю людей с которыми можно и помолчать не напрягаясь...

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Этнографической деревне Бибирево

Москва → пообщаться

Поделитесь хорошими комедиями пожалуйста... Очень надо забыться...

Участие в других событиях

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