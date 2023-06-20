Москва
Профиль пользователя Star26
О себе
Люблю получать яркие эмоции
От людей, от движухи, это сюрпризов, от жизни.
Люблю энергичных людей, движуху, люблю людей с которыми можно и помолчать не напрягаясь...
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Челябинск → Другое
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Казань → Другое
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Найти новые знакомства и общение
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Красноярск → Другое
Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения
Тула → Другое
Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко
Москва → Другое
Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)
Чебоксары → Другое
Хотелось бы найти тебя
Москва → Другое
Взрослые есть?
Москва → Другое
Найти подружку
Нижний Новгород → Другое
Ищу веселую позитивную подругу 40+
Москва → Другое
Ищу подругу 35+
Щекино → Другое
Общение для всех
Москва → Другое
Что подарить маме на ДР?)
Уфа → Другое
Буду рада новым знакомствам
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