Люблю получать яркие эмоции От людей, от движухи, это сюрпризов, от жизни. Люблю энергичных людей, движуху, люблю людей с которыми можно и помолчать не напрягаясь...

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

🏫 Учеба

☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Поделитесь хорошими комедиями пожалуйста... Очень надо забыться...

Москва → Другое Что подарить маме на ДР?)

Щекино → Другое Общение для всех

Чебоксары → Другое Хотелось бы найти тебя

Москва → Другое Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)

Тула → Другое Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

Красноярск → Другое Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

Казань → Другое Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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