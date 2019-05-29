Москва
Профиль пользователя Stanley_H.Tweedl
О себе
Любил путешествовать на машине, занимался MTB и велотуризмом. Когда прочитал книгу «Как заработать миллион», сразу же воплощать идею в жизнь, так что времени очень мало) Люблю слушать когда кто-то интересно рассказывает и дополнять это «жизненными» анекдотами. Негавижу наушники, но люблю слушать музыку, особенно на хорошей акустики или живом исполнение.
Не равнодушен к грузинской кухне.
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Пообщаться на любые темы
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Обсудить кризис среднего возраста)
Прогуляться по Арбату
В поисках новых знакомств/друзей
Подышать свежим воздухом
короч, весело погулять)
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