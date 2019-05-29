Любил путешествовать на машине, занимался MTB и велотуризмом. Когда прочитал книгу «Как заработать миллион», сразу же воплощать идею в жизнь, так что времени очень мало) Люблю слушать когда кто-то интересно рассказывает и дополнять это «жизненными» анекдотами. Негавижу наушники, но люблю слушать музыку, особенно на хорошей акустики или живом исполнение. Не равнодушен к грузинской кухне.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

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Москва → пообщаться Пятница, а я в номере тухну( Может кто разбавит мой вечер?

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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