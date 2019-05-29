Москва
Профиль пользователя Stanley_H.Tweedl

фото пользователя Stanley_H.Tweedl

О себе

Любил путешествовать на машине, занимался MTB и велотуризмом. Когда прочитал книгу «Как заработать миллион», сразу же воплощать идею в жизнь, так что времени очень мало) Люблю слушать когда кто-то интересно рассказывает и дополнять это «жизненными» анекдотами. Негавижу наушники, но люблю слушать музыку, особенно на хорошей акустики или живом исполнение.
Не равнодушен к грузинской кухне.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 📚 Книги

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Вечерний Челябинск

Москва → пообщаться

Пятница, а я в номере тухну( Может кто разбавит мой вечер?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Aleksandra02
Москва → Другое

Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя Maharaji
Москва → Другое

Прогуляться по Арбату

маленькое фото пользователя Jules07
Долгопрудный → Другое

В поисках новых знакомств/друзей

маленькое фото пользователя Nastya56
Челябинск → Другое

Подышать свежим воздухом

маленькое фото пользователя polinka
Челябинск → Другое

короч, весело погулять)

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