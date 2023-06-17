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Москва
Профиль пользователя Stanislav.K

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О себе

😎

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📺 Политика🏫 Учеба🐈 Домашние животные☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

🔥Встретиться компанией предпринимателей и управленцев

маленькое фото пользователя Chermaryy
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 464 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Добро пожаловать в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Olibiskis

Москва → прогуляться, перекусить

Go гулять, в бар, в кафе, играть в настолки, говорить на английском ..))

Откликнулось 20 участников

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