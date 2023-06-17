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Москва
Москва
Профиль пользователя Stanislav.K
О себе
😎
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться
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