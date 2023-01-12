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Москва
Профиль пользователя StanislavBg

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О себе

Скорее обычный человек. Внутренне мягок, так же чувствительная натура. В тоже время предпочитаю уют и душевность. А из увлечении же: немного готовки, так же книги, сериалы и фильмы. В ночное же время не против послушать классическую музыку. Был бы рад как общению онлайн так и оффлайн

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей

События пользователя

Йошкар-Ола → прогуляться, перекусить

Был бы рад компании в прогулке, в общении и обсуждении множества вещей

Йошкар-Ола → пообщаться

Был бы рад компании в общении.

маленькое фото пользователя Annabelle
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olga1987

Йошкар-Ола → активный отдых

Встречусь для позитивного общения)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tatiyana

Москва → пообщаться

Найти родную душу

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Mila_L

Чебоксары → пообщаться

Где ты, мой друг или подружка?)))

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Vera18

Йошкар-Ола → прогуляться, перекусить

Пообщаться на самые разные темы, обсудить увлечения и проблемы

Откликнулись 3 участника

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