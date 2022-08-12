Мне 34, аналитик в IT . Хожу на фитнес и в бассейн. Много читаю, в основном романы / фэнтези / литрпг/ научная фантастика. Записался на хастл, чтобы снизить деревяность) Фанатею от Warhammer 40k

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Москва → Другое В среду или четверг, приглашаю прогуляться в парке, поболтать.

Москва → Другое Предлагаю погулять, покушать, сходить в кино, в кальянную, покататься)

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