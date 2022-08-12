Москва
Профиль пользователя Stan_Rolk
О себе
Мне 34, аналитик в IT .
Хожу на фитнес и в бассейн. Много читаю, в основном романы / фэнтези / литрпг/ научная фантастика.
Записался на хастл, чтобы снизить деревяность)
Фанатею от Warhammer 40k
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
Ищу знакомства, новых друзей после переезда
Прогуляться в центре, выпить кофе.
Хочу посетить площадки урбанистического форума, гоу со мной?
It тусовка. Поделиться опытом, попробовать сделать проекты/продукты
Приглашаю на фото прогулку: парки, улицы Москвы, кофейни.
Погулять, пофотаться
Предлагаю погулять, покушать, сходить в кино, в кальянную, покататься)
В среду или четверг, приглашаю прогуляться в парке, поболтать.
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