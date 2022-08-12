Москва
Профиль пользователя Stan_Rolk

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О себе

Мне 34, аналитик в IT .
Хожу на фитнес и в бассейн. Много читаю, в основном романы / фэнтези / литрпг/ научная фантастика.
Записался на хастл, чтобы снизить деревяность)
Фанатею от Warhammer 40k

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Тур по активностям. Знакомства для дружбы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Caterina
Москва → Другое

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

маленькое фото пользователя Roman_II
Москва → Другое

Ищу знакомства, новых друзей после переезда

маленькое фото пользователя Olgaonalisa
Москва → Другое

Прогуляться в центре, выпить кофе.

маленькое фото пользователя Tasha_M
Москва → Другое

Хочу посетить площадки урбанистического форума, гоу со мной?

маленькое фото пользователя AntonUshakov
Москва → Другое

It тусовка. Поделиться опытом, попробовать сделать проекты/продукты

маленькое фото пользователя Andrey822
Москва → Другое

Приглашаю на фото прогулку: парки, улицы Москвы, кофейни.

маленькое фото пользователя 3uMa
Москва → Другое

Погулять, пофотаться

маленькое фото пользователя Max_S
Москва → Другое

Предлагаю погулять, покушать, сходить в кино, в кальянную, покататься)

маленькое фото пользователя Elena33
Москва → Другое

В среду или четверг, приглашаю прогуляться в парке, поболтать.

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