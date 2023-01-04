Москва
Профиль пользователя Stacy
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📺 Политика 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Найти подружек
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Москва → Другое
Сходить погулять, пофоткаться
Санкт-Петербург → Другое
Ищу классных девчонок для душевного общения;)
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