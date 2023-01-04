Москва
Профиль пользователя Stacy

фото пользователя Stacy

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Москва → сходить на мероприятие

предлагаю сходить на вечеринку в кафе Публика в пятницу 5 мая

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

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Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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Найти подружек

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