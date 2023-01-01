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Москва
Профиль пользователя SSToni

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О себе

Балансирую между тихими посиделками за настолками и шумными тусами в барах.
Умею в проактивное общени и как правило легко располагаю людей к себе и веселью, но быстро устаю если приходится всё тащить на себе.
Вообще по натуре, я ещё тот ленивый тюлень, но стараюсь поддерживать активный образ жизни - 3 раза в неделю хожу в спортзал, вечер пятницы по классике в центре ( бары/клубы/антикафе). Так же, минимум раз в месяц организую отдых в спортивном формате, на подобии сноубординга

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Москва → собрать компанию

Старый добрый треп по душам в баре с незнакомцем то что мне нужно в эту пт А вам

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