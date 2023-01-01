О себе

Балансирую между тихими посиделками за настолками и шумными тусами в барах.

Умею в проактивное общени и как правило легко располагаю людей к себе и веселью, но быстро устаю если приходится всё тащить на себе.

Вообще по натуре, я ещё тот ленивый тюлень, но стараюсь поддерживать активный образ жизни - 3 раза в неделю хожу в спортзал, вечер пятницы по классике в центре ( бары/клубы/антикафе). Так же, минимум раз в месяц организую отдых в спортивном формате, на подобии сноубординга