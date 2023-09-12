Москва

Профиль пользователя Sshhh

О себе хожу на тренировки, люблю слушать музыку, меломан, но особенно привлекает корейская и американская. люблю животных.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Москва