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Москва
Москва
Профиль пользователя Sshhh
О себе
хожу на тренировки, люблю слушать музыку, меломан, но особенно привлекает корейская и американская. люблю животных.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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