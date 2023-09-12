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Москва
Профиль пользователя Sshhh

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О себе

хожу на тренировки, люблю слушать музыку, меломан, но особенно привлекает корейская и американская. люблю животных.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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