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Москва
Москва
Профиль пользователя Srkiii
О себе
Изучаю русский язык один год. Поэтому говорю по-русски Здесь в Питере до сентября, ищу с кем-то могу проводить время, дружбу или девушку, что угодно.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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