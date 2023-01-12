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Москва
Профиль пользователя Srkiii

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О себе

Изучаю русский язык один год. Поэтому говорю по-русски Здесь в Питере до сентября, ищу с кем-то могу проводить время, дружбу или девушку, что угодно.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей
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